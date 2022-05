Enfant : Potager 2 : Récolter & Goûter.

Enfant : Potager 2 : Récolter & Goûter., 30 juillet 2022, . Enfant : Potager 2 : Récolter & Goûter.

2022-07-30 – 2022-07-30 Sujets abordés : Reconnaître les familles de légumes – Leurs bienfaits pour le corps – Récolte – Préparation & Dégustation.

Pratique : – Récolte des légumes: Fabrication compote : pomme + Rhubarbe + Petit fruit // Assiette de légumes crus + Dégustation. Ça y est les légumes ont poussé, il est temps de les goûter ! Rien de mieux que du potager à l’assiette pour déguster, sous une autre forme ces beaux légumes ! On cuisinera une compote pour le goûter et une assiette de légumes à déguster crus ! Sujets abordés : Reconnaître les familles de légumes – Leurs bienfaits pour le corps – Récolte – Préparation & Dégustation.

Pratique : – Récolte des légumes: Fabrication compote : pomme + Rhubarbe + Petit fruit // Assiette de légumes crus + Dégustation. Ça y est les légumes ont poussé, il est temps de les goûter ! Rien de mieux que du potager à l’assiette pour déguster, sous une autre forme ces beaux légumes ! On cuisinera une compote pour le goûter et une assiette de légumes à déguster crus ! dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville