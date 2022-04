Enfant : Potager 1 : Préparer & Semer. Louargat Louargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Samedi 7 Mai : Préparer & Semer: Sujets abordés : Semer une graine – Condition optimum de levée – Différents types de semis – Contenant et substrat – Présentation des différents supports (pépinière-serre-châssis…). Pratique : – Semis en godet : Courgette/ Courge / Salade / Epinard / Maïs // Semis en ligne : Carotte – Plantation : Pomme de terre // Semis à la volée de Phacélie. Avec toutes les petites mains réunies, nous sèmerons les graines potagères de vos légumes préférés. Nous profiterons du potager familial, pour apprendre à cultiver des légumes. Au travers de la pratique, nous aborderons les différentes techniques de semis possibles et vous repartirez avec quelques uns! Goûter partagé. les-amis-du-jardin-createur@hotmail.com +33 7 82 21 14 02 http://le-jardin-createur.over-blog.com/

