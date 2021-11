Enfant d’éléphant- Cie les Lubies Salle polyvalente des Renardières, 9 janvier 2022, Châtellerault.

Enfant d’éléphant- Cie les Lubies

Salle polyvalente des Renardières, le dimanche 9 janvier 2022 à 16:00

Il y a bien longtemps de cela, les éléphants avaient une trompe toute petite, qu’ils pouvaient tortiller de droite et de gauche mais certainement pas ramasser des choses avec. C’était comme ça et tout le monde, en ce temps-là, trouvait ça normal. Un éléphanteau, rempli d’une irrépressible curiosité et d’une insolente audace, passe ses journées à questionner ses parents, ses oncles et tantes, girafe, autruche, hippopotame, babouin… sur le pourquoi des choses qui l’entourent. Et sa curiosité agace tout le monde. Jusqu’au jour où il pose LA question qui va faire frémir toute l’Afrique, bousculer l’ordre établi et changer à jamais la vie des éléphants. Enfant d’Éléphant a ce quelque chose qui raconte « comment on grandit ». Comment la curiosité, le « petit pasde côté », la prise de risque à hauteur d’enfant… construisent chacun d’entre nous. Les ombres colorées et chatoyantes de la compagnie Les Lubies nous emmènent dans une végétation luxuriante, vibrante sous le soleil, mais aussi profonde et dense. Elles donnent la vision d’une nature intense rappelant l’Afrique. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement En partenariat avec MJC Horizons sud Saison culturelle des 3T Scène conventionnée de Châtellerault

Tarifs: 6€, tarif spécifique pour les adhérents de la MJC Horizons Sud

Mais pourquoi??Parce que c’est comme ça!!

Salle polyvalente des Renardières rue rené cassin Chaêtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-09T16:00:00 2022-01-09T16:45:00