Le Rize, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

**De l’inégalité parmi les enfants** **Avec Frédérique Giraud et Marianne Woollven, sociologues** Naissons-nous égaux ? Si les inégalités sont souvent commentées, elles restent parfois abstraites. Enfances de classe est le résultat d’une enquête sociologique coordonnée par Bernard Lahire, qui relève le défi de regarder à hauteur d’enfants les distances sociales afin de rendre visible les contrastes saisissants dans leurs conditions concrètes d’existence. Menée par un collectif de 17 chercheurs, dans toute la France, auprès de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans, l’enquête a pour ambition de faire comprendre cette réalité incontournable : les enfants vivent au même moment dans la même société, mais pas dans le même monde. Frédérique Giraud et Marianne Woollven, qui ont contribué à l’étude, reviendront sur cette enquête importante qui donne à voir les mécanismes profonds de la reproduction des inégalités dans la société française contemporaine, et apporte ainsi des connaissances utiles à la mise en œuvre de véritables politiques démocratiques. Frédérique Giraud et Marianne Woollven, qui ont contribué à l’étude « Enfances de classe », reviendront sur cette enquête qui donne à voir les mécanismes de la reproduction des inégalités. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

