Enez Fest 2022 Quimperlé, 16 avril 2022, Quimperlé.

Enez Fest 2022 Quimperlé

2022-04-16 – 2022-04-17

Quimperlé Finistère

Grande fête populaire autour des arts visuels, sonores, et nautiques se déroulant sur l’île de Quimperlé (29) les samedi 16 et dimanche 17 avril 2022 (weekend de Pâques et lundi férié).

Vous l’aviez remarqué, vous, que la basse ville historique de Quimperlé était en fait une île ? Oui une île, géologiquement parlant, totalement entourée d’eau, faisant officiellement de ses habitants de véritables Robinson. Ok, non, peut-être pas des Robinson, mais eh, au moins de petits castors mignons.

Alors voilà, nous, fier.e.s habitant.e.s de la cité aux trois rivières, avons décidé de célébrer cet îlot, insignifiant sur une carte mais si vaste dans l’histoire communale – comme dans nos coeurs – par une grande fête populaire quimperloise, autour des arts visuels, sonores, et nautiques.

Réveillons ensemble et une bonne fois pour toute ce port qui sommeille depuis trop longtemps, et dansons jusqu’aux aurores !

Enez Fest étant une fête participative, commerçants, restaurateurs, associations du pays de Quimperle, vous souhaitez vous rattacher à la fête et proposer une activité, un menu spécial, ou un évènement ce week-end là, contactez nous !

Bénévoles, forces vives, et bonnes volontés sont également les bienvenus !

enezfest@gmail.com

Quimperlé

