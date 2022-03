Enerzen – Salon du bien-être Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Enerzen – Salon du bien-être Salle des fêtes 9 rue du vert rameau Castets

2022-04-02 – 2022-04-03

Castets Landes Castets Les associations F.I.S.H ( Foyer Intensif de Savoir Humain ) et La Croisée des Maux organisent le premier week-end d’avril, la première édition du salon du bien-être de Castets.

Stands Thérapies naturelles : Sophrologue – Massage AMMA – Reiki – Hypnose – Naturopathe – Energéticien – Numérologue – Radiesthésiste – ACCESS Bars.

Conférences – Ateliers – Séances découvertes – animations.

Bijoux énergétiques – Aloé Véra – Vins Bio.

Entrée gratuite.

