Enerzen : Salon du bien-être, 9 juillet 2022, .

Enerzen : Salon du bien-être



2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 19:00:00

11h Le tantrisme

14h A la découverte de ta numérologie

15h A propos de l’énergie Reiki

16h L’hypnose spirituelle

Les Thérapies : Soins du corps – Massage AMMA Assis – Produits ésotériques – Massages Ayurvédiques – Médium tarot et pendule – Numérologie – Reiki – Bougies artisanales aux huiles essentielles – Bijoux énergétiques – Hypnose – Danse thérapie – Réflexologie plantaire et palmaire – Tantrisme – Magnétisme – Litho thérapie – Hypnose spirituelle.

Conférences et Ateliers : Le Tantrisme – L’Interprétation des rêves – Le Reiki – L’Hypnose spirituelle – La Numérologie – La Danse Thérapie – L’Hypno Naissance – La Méditation guidée.

