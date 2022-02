Energy Quest PIC (Pôle Instrumental Contemporain), 13 mars 2022, Marseille.

Raymond Boni : guitare Joaõ Fernandes : instrument numérique Bastien Boni : contrebasse Energy Quest est un trio de compositeurs et improvisateurs. Trois lutheries : contrebasse, guitare et instrument numérique. Trois identités en quête d’énergie, activée et renouvelée dans la circulation des matières sonores : musiciens, publics, lieux. Une triphonie en mouvement : l’instrument numérique reçoit les sons des autres instruments et les manipule en temps réel. La contrebasse et la guitare, à leur tour, jouent en réponse à l’électronique. C’est un jeu d’improvisation et d’exploration sonore : l’énergie de la performance donne forme à une musique singulière dans chaque représentation. Réservation : [info@ensemble-telemaque.com](mailto:info@ensemble-telemaque.com) Tarif(s) : 12€ – 8€ – 5€ Billetterie sur place

De 5 à 12€

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



