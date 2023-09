RDV adhérents chez ENERGY POOL Energy Pool Le Bourget-du-Lac Catégories d’Évènement: Le Bourget-du-Lac

Savoie RDV adhérents chez ENERGY POOL Energy Pool Le Bourget-du-Lac, 17 octobre 2023, Le Bourget-du-Lac. RDV adhérents chez ENERGY POOL Mardi 17 octobre, 17h00 Energy Pool Sur inscription Soirée adhérents – La French Tech Alpes Chambéry

Et si on se retrouvait en automne ? Cher adhérents, la rentrée est déjà bien entamée, la fin d’année approche à grands pas, c’est pourquoi nous vous proposons de se retrouver mi-octobre dans un cadre particulier ! Energy Pool nous ouvre ses portes pour une visite de leurs locaux, nous pourrons découvrir les coulisses de cette entreprise de Technolac qui nous réserve bien des surprises ! Cette visite sera l’occasion pour les adhérents de La French Tech Alpes Chambéry de se retrouver pour un cocktail convivial et également de rencontrer Sophie Dudot, nouvellement directrice de l’association pour ceux qui ne l’ont pas déjà aperçue ! Rendez-vous le mardi 17 octobre à 17h00 dans les locaux d’Energy Pool à Savoie Technolac

20 Rue du Lac Majeur, 73377 Le Bourget-du-Lac ** Cet événement est ouvert aux personnes pas encore adhérentes à La French Tech Alpes Chambéry, l’occasion pour vous de venir nous rencontrer et poser vos questions sur l’adhésion ! Energy Pool 20 rue du lac majeur Le Bourget-du-Lac 73377 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appPqpZn4G8WWv2TO/shrsFQradhBYRUMTp »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

french tech energy pool

