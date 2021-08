Energies renouvelables : quelles solutions pour mon logement ? En ligne, 18 novembre 2021, Lille.

Energies renouvelables : quelles solutions pour mon logement ?

En ligne, le jeudi 18 novembre à 18:00

Energies renouvelables : quelles solutions pour mon logement ? ————————————————————– Profiter de l’énergie du soleil pour produire de l’électricité ou de l’eau chaud sanitaire, même dans le Nord, c’est possible ! Les énergies renouvelables sont nombreuses et offrent des solutions pertinentes de production d’énergie si elles sont intégrées le plus en amont possible dans votre projet de rénovation. Le Conseiller FAIRE fait le point sur les solutions envisageables et les conditions de réussite de leur mise en œuvre. **→ jeudi 18 novembre 2021 de 18h à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, la veille ou le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchK8CHlP1lmDtEnbFYX1GpnRUfIBYosFVanYg5X54J6w7Dug/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchK8CHlP1lmDtEnbFYX1GpnRUfIBYosFVanYg5X54J6w7Dug/viewform?usp=sf_link)

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

Les énergies renouvelables sont nombreuses et offrent des solutions pertinentes de production d’énergie si elles sont intégrées le plus en amont possible dans votre projet de rénovation.

