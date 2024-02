Energies Exposition de peintures de Nadège Satti Parc Roux de Brignoles Pélissanne, vendredi 22 mars 2024.

Par le biais de ses œuvres colorées, Nadège Satti souhaite apporter des énergies positives, joie et dynamisme pour certaines, harmonie, recentrage et invitation au voyage intérieur pour d’autres.

Les œuvres peintes de Nadège Satti sont souvent inspirées du milieu du développement personnel et de l’énergétique qui la passionnent travail autour du mandala, l’expression des motifs de géométrie sacrée et de différents symboles.

Chaque tableau est une expérience, chaque tableau a son histoire. .

Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@massifdescostes.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-04-03



