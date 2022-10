Énergies balls & douceurs vegan, crues et sans gluten HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

Réinventer la gourmandise en toute conscience ! Comme une introduction en douceur à la pâtisserie végétale, Andréa Rocagel, fondatrice de Luna création, vous invite à imaginer des bouchées créatives, savoureuses et colorées. Au programme de cet atelier de cuisine, des énergies balls revisitées, à personnaliser selon vos envies. Nous utilisons des ingrédients d’exception d’origine biologique, vegan et sans gluten. Les colorants et sucres utilisés sont naturels. HOBA Parc Martin Luther King, 44 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/energies-balls-douceurs-vegan-crues-et-sans-gluten/ https://hoba.paris/evenement/energies-balls-douceurs-vegan-crues-et-sans-gluten/

