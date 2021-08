Saint-Berthevin Breger Laval Mayenne, Saint-Berthevin Energie Tour 2021 Breger Laval Saint-Berthevin Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Berthevin

Energie Tour 2021 Breger Laval, 15 septembre 2021, Saint-Berthevin. Energie Tour 2021

Breger Laval, le mercredi 15 septembre à 10:00

Portes ouvertes de l’agence de Laval de Transports Breger avec démonstration des véhicules GNC (poids lourds) et véhicules électriques (légers). Ouvert au grand public, sur inscription. Contact : Camille TRIHAN, Chargée de communication [c.trihan@breger.fr](mailto:c.trihan@breger.fr)

Sur inscription

Portes ouvertes de l’agence de Laval de TRANSPORTS BREGER Breger Laval 173 Boulevard des Loges – CS 96167 53062 LAVAL cedex 9 Saint-Berthevin Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Berthevin Autres Lieu Breger Laval Adresse 173 Boulevard des Loges – CS 96167 53062 LAVAL cedex 9 Ville Saint-Berthevin lieuville Breger Laval Saint-Berthevin