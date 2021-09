Brunet Brunet Alpes-de-Haute-Provence, Brunet Energie en mouvement Brunet Brunet Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Brunet

Energie en mouvement Brunet, 20 septembre 2021, Brunet. Energie en mouvement 2021-09-20 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-29 21:30:00 21:30:00

Brunet Alpes de Haute-Provence Brunet EUR 60 90 atelier présence et healing avec mark Montgomery

atelier ressens avec Sophie Bijjani et Florian Pappafava +33 6 83 35 74 06 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Brunet Autres Lieu Brunet Adresse Ville Brunet lieuville 43.89232#6.03004