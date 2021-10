Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne, Putanges-le-Lac Energie du Wudang Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Energie du Wudang Putanges-le-Lac, 18 octobre 2021, Putanges-le-Lac. Energie du Wudang 2021-10-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-18 20:15:00 20:15:00 Rabodanges Mairie

Putanges-le-Lac Orne Venez découvrir le Qi Gong

Gymnastique chinoise de santé

135€ pour l’année, cours pour adultes dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Putanges-le-Lac Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Rabodanges Mairie Ville Putanges-le-Lac lieuville 48.76439#-0.24543