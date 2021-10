ENEMY AMR / Sud des Alpes, 17 décembre 2021, Genève.

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 17 décembre à 20:30

ENEMY est un trio “férocement intense” et “magnifiquement complexe”, leur premier album au titre éponyme met en lumière trois esprits musicaux brillants et créatifs, engagés dans l’exploration de nouveaux mondes de la performance et de la musique : une musique totale, où chaque musicien contribue de manière égale à une authentique démonstration esthétique. Leur premier album, sorti sur le label Edition, est complexe et nerveux, avec des “grooves déchirants et une batterie polyrythmique époustouflante” (The Guardian). Kit Downes, piano Frans-Petter Eldh, contrebasse James Maddren, batterie

PRIX UNIQUE : 10 CHF

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



