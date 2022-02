« Ene pugnie d’ contes» Grange de la Ferme Dupire, 20 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

La noblesse du picard- Depuis que le loup a rencontré Marie Grauette , les contes sont sans dessus dessous. .. Plus rien ne va comme avant , tous les personnages sont tourneboulés…qui est dans l’Imaginaire, qui est dans le Réel ? Criquette et Grind Jaquot, en parfaits « dijeux »* nous offrent une poignée de ces contes. C’est caustique, c’est drôle, c’est poétique, c’est fou et déjanté. Le tout est dit avec amour pour la belle langue picarde qui doit rester dans le Réel pour ne pas disparaître dans la Légende. *conteurs en langue picarde

8/5 € Abonnements Festival à tarifs dégressifs

Création caustique, drôle, poétique et déjantée de et par Christiane Calonne et Jacques Dupuich. Compagnie du Reste Ici. Dimanche 20 mars de 16h30 à 17h30

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord



