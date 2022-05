Enduro Monts Jura Lélex Catégories d’évènement: Ain

Lélex

Enduro Monts Jura, 30 juillet 2022, Lélex. Enduro Monts Jura Lélex

2022-07-30 – 2022-07-31

Lélex 01410 Lélex Depuis 2014, date de la première épreuve de VTT Enduro à Crozet / Lélex !

Elle demande effort, technique, endurance sur différents types de descentes ! Composée de plusieurs manches en compétitions chronométrées. +33 4 74 77 20 98 https://www.la-forestiere.com/ Lélex

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Lélex Autres Lieu Lélex Adresse Ville Lélex lieuville Lélex Departement Ain

Lélex Lélex Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lelex/

Enduro Monts Jura 2022-07-30 was last modified: by Enduro Monts Jura Lélex 30 juillet 2022 Ain Lélex

Lélex Ain