2022-05-01 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-01 16:30:00 16:30:00

Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes Breil-sur-Roya EUR 36 36 Cette compétition enduro VTT MTB Mercantour “Loup du Bois Noir” est la 2e manche des 7 épreuves de l’Azur Cup Enduro 2022.

Moins de liaisons et plus de spéciales cette année :

6 spéciales au départ du Col de Brouis ! breil-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr +33 4 83 93 98 34 Breil-sur-Roya

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

