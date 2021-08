Mieussy Mieussy Haute-Savoie, Mieussy Enduro Kids des Briffes Mieussy Mieussy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Mieussy

Enduro Kids des Briffes Mieussy, 28 août 2021, Mieussy. Enduro Kids des Briffes 2021-08-28 – 2021-08-29

Mieussy Haute-Savoie Mieussy Haute-Savoie Pour la 4ème date du Challenge Enduro Kid 2021 Auvergne Rhône Alpes, c’est à Mieussy que l’on vous donne rendez-vous ! m.vtt.mieussy74@gmail.com https://mvttfr.wordpress.com/ dernière mise à jour : 2021-08-20 par Praz de Lys Sommand Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Mieussy Autres Lieu Mieussy Adresse Ville Mieussy lieuville 46.12156#6.55646