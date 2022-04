Enduro Kid, Trophée de France Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille Catégories d’évènement: Lot

Saint-Pierre-Lafeuille Lot Saint-Pierre-Lafeuille L’épreuve se déroulera sur le Domaine d’Auzole de 9 heures à 17 heures sur un circuit qui comprendra une « spéciale » de 5 kms environ et une « liaison » de 9 kms pour les petits et 18 kms pour les grands.

Moto Cap 46 et le Cahors Trial Club renouvelle l'organisation de l'enduro kid d'Auzole . Il s'agit de la première épreuve du Trophée de France d'Enduro Kid +33 5 65 30 00 77

Le parcours sera à réaliser de 2 à 4 fois selon les catégories composées par 250 participants. Les inscriptions se font sur le site Internet : ffm.engage-sports.com . Domaine d’Auzole

