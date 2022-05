“ENDURO D’AURE” – 6ème édition, 25 juin 2022, .

2022-06-25 – 2022-06-25

Toutes les infos :

PROGRAMME ENDURO D’AURE (MODE RACE ET FINISHER)

Vendredi 24 juin 2022

15h00 – 19h : Accueil des concurrents Contrôle administratif – Plaques de courses – « Evolution 2 » 15 rue Vincent Mir – 65 170 Saint Lary Soulan

Samedi 25 juin

7h30 – 8h30 : Accueil des concurrents Contrôle administratif – Plaques de courses – Hourquette d’Ancizan –

Navette voiture : Afin de limiter l’impact sur la zone pastorale nous conseillons fortement d’organiser la navette (Saint Lary / Hourquette) de fin de course entre les participants.

A cette fin, nous vous invitons à partager vos offres ou recherches de transport sur le tableau grâce au lien suivant et à vous contacter en direct :

COVOITURAGE ENDURO D’AURE

7h30 : Départ ouvreur (test chronométrage et balisage).

8h00 – 9h00 : Départ « Enduro d’Aure » mode course – par ordre de plaque.

9h00 – 9h15 : Départ « Enduro d’Aure » mode finisher.

Matin : 3 spéciales sur le secteur Hourquette d’Ancizan / Cadeac / Saint Lary (S1/S2/S3)

Début d’après midi :

Remontée en télécabine Saint Lary village (830m) / Saint Lary Pla d’Adet (1700m) – Montée par ordre d’arrivée (course et finisher).

Montée télésiège bouleaux Saint Lary Pla d’Adet (1700m) / Soum de matte (2213m).

Premier départ de la spéciale 4 par ordre d’arrivée.

16h00 : Fin de course – Tous les participants du mode course et finisher doivent être sortis du tracé et navette retour Hourquette d’Ancizan. (Voir organisation navette plus haut).

16 h 00 : Proclamation des résultats. Saint Lary village (830m).

+33 5 62 39 44 61 https://evolution2-saintlary.fr/enduro-daure/

