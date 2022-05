Enduro carpe 72h Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’évènement: Corrèze

Au lac de Ponty, 200€ par équipe (10€ de réduction pour les licenciés FFPS), 18 équipes, 2 secteurs.

Renseignements et inscriptions à partir du 9 avril à 10h Le Club Carpe Nature Haute-Corrèze organise l’enduro carpe 72h au lac de Ponty. Au lac de Ponty, 200€ par équipe (10€ de réduction pour les licenciés FFPS), 18 équipes, 2 secteurs.

