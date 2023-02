Endurance TT moto et quad Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Melle

Endurance TT moto et quad, 26 février 2023, Melle . Endurance TT moto et quad Melle Deux-Sevres

2023-02-26 – 2023-02-26 Melle

Deux-Sevres Endurance TT Moto et Quad Proposée par l’Amicale Moto Verte du Mellois Le 26 février à Saint-Martin-lès-Melle (Melle) Départs à 9h pour les Quads et 12h pour les motos Renseignements 06 80 05 68 39 Endurance TT Moto et Quad Proposée par l’Amicale Moto Verte du Mellois Le 26 février à Saint-Martin-lès-Melle (Melle) Départs à 9h pour les Quads et 12h pour les motos Renseignements 06 80 05 68 39 +33 6 80 05 68 39 AMV du Mellois Pixabay

Melle

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Sevres Ville Melle lieuville Melle Departement Deux-Sevres

Melle Melle Deux-Sevres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle /

Endurance TT moto et quad 2023-02-26 was last modified: by Endurance TT moto et quad Melle 26 février 2023 Deux-Sèvres Melle Melle, Deux-Sèvres

Melle Deux-Sevres