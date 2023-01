Endu’Rance trail des corsaires Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Endu'Rance trail des corsaires GR34 partie ouest Saint-Malo Ille-et-Vilaine 2023-03-04

2023-03-04 – 2023-03-04 Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Cap Fréhel… Saint-Malo… par le GR34 exclusivement ! Une course qui voit le départ du Cap Fréhel (Plévenon plus précisément), pour se terminer à Saint-Malo aux côtés de l’Intrail-Muros avec un minimum de 100km sur le sentier des Douaniers sur sa variante marée haute. Les coureurs sont en autonomie complète.

Départ à 6h00 du matin. coureursdaventure@gmail.com Saint-Malo

