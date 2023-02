Endu’Rance Trail des Corsaires Plévenon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plévenon

Endu’Rance Trail des Corsaires, 4 mars 2023, Plévenon . Endu’Rance Trail des Corsaires Plévenon Cotes-d’Armor

2023-03-04 – 2023-03-04 Plévenon

Cotes-d’Armor Première édition de l’Endu’Rance Trail des Corsaires. Cette course de 100 participants débutera à Plévenon, et empruntera exclusivement le GR34, pour s’achever à Saint-Malo au kilomètre 100 !

Cette course se fera sans chronométrage et sans classement. https://www.facebook.com/ERTC2023 Plévenon

dernière mise à jour : 2023-02-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plévenon Autres Lieu Plévenon Adresse Plévenon Cotes-d'Armor Ville Plévenon lieuville Plévenon Departement Cotes-d'Armor

Plévenon Plévenon Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plevenon /

Endu’Rance Trail des Corsaires 2023-03-04 was last modified: by Endu’Rance Trail des Corsaires Plévenon 4 mars 2023 Côtes-d’Armor Plévenon Plévenon, Côtes d'Armor

Plévenon Cotes-d'Armor