Cuxac-Cabardès Aude Cuxac-Cabardès Venez nombreux encourager les cavaliers et profiter d’un moment convivial en Montagne Noire ! Première organisation d’endurance équestre internationale dans le département de l’Aude. L’endurance équestre est caractérisée par des épreuves de pleine nature courues sur un itinéraire balisé sur des distances de 20 à 160 km avec des examens vétérinaires validant la capacité du cheval à parcourir de longues distances.

Épreuve officielle réservée aux cavaliers licenciés à la fédération française d’équitation ainsi qu’à la fédération équestre internationale. A partir de 7H30 : course internationale 100 km, suivie des épreuves de 20 à 80 km amateur et préparatoire.

A partir de 10 H : ouverture du marché des producteurs locaux, venez découvrir ou re découvrir les produits artisanaux locaux (poteries, charcuteries,…), démonstration de forge,…

Pour les enfants château gonflable et jeux en bois gratuits toute la journée.

Restauration et buvette sur place toute la journée. marlyse.duret@orange.fr +33 6 84 55 64 69 https://www.facebook.com/MarlyseDuret23 Cuxac-Cabardès

