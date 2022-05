ENDURANCE ÉQUESTRE EN MONTAGNE NOIRE

2022-06-11 – 2022-06-11 Venez nombreux encourager les cavaliers et profiter d’un moment convivial en Montagne Noire ! Première organisation d’endurance équestre internationale dans le département de l’Aude. L’endurance équestre est caractérisée par des épreuves de pleine nature courues sur un itinéraire balisé sur des distances de 20 à 160 km avec des examens vétérinaires validant la capacité du cheval à parcourir de longues distances.

Épreuve officielle réservée aux cavaliers licenciés à la fédération française d’équitation ainsi qu’à la fédération équestre internationale. Épreuves jeunes chevaux (SHF) de 20 à 80 km.

Toutes la journée buvette et restauration sur place.

A partir de 19 H, repas suivi d’une soirée festive, organisé par le Sundé >> réservation auprès de Alysée au 06.12.84.40.68 marlyse.duret@orange.fr https://www.facebook.com/MarlyseDuret23 dernière mise à jour : 2022-04-11 par

