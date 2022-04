Endurance équestre Castillonnès, 5 août 2022, Castillonnès.

Endurance équestre Lieu dit Sarlande Hippodrome de Castillonnès Castillonnès

2022-08-05 06:00:00 – 2022-08-07 18:00:00 Lieu dit Sarlande Hippodrome de Castillonnès

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès

Championnats de France Jeunes Cavaliers d’endurance.

Épreuves de 60/90/120 km comptant pour le Championnat (5 et 6 août).

Épreuves club, amateur de 20/40/60/80/100/120 km et internationales de 100 et 120 km (7 août).

Championnats de France Jeunes Cavaliers d’endurance.

Épreuves de 60/90/120 km pour le Championnat (5 et 6 août).

Épreuves club, amateur de 20/40/60/80/100/120 km et internationales de 100 et 120 km (7 août).

+33 6 81 93 00 59

Championnats de France Jeunes Cavaliers d’endurance.

Épreuves de 60/90/120 km comptant pour le Championnat (5 et 6 août).

Épreuves club, amateur de 20/40/60/80/100/120 km et internationales de 100 et 120 km (7 août).

Flandrois

Lieu dit Sarlande Hippodrome de Castillonnès Castillonnès

dernière mise à jour : 2022-04-16 par