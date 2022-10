Endorun 2022 Catégorie d’évènement: île de France

L’ENDOrun est une course solidaire organisée par l’association ENDOmind. Cette mobilisation soutient la recherche pour l’endométriose. Du 5 au 20 novembre, contribuez à l’avancée de cette maladie féminine. L’ENDOrun est fortement inspirée du succès des courses actuellement organisées à Paris et en province en faveur d’autres maladies, et qui mobilisent chaque année des dizaines de milliers de personnes. Nous souhaitons aller toujours plus loin en 2022 avec cette nouvelle édition de l’ENDOrun et ainsi, à la fois poursuivre notre soutien à la Fondation pour la Recherche sur l’Endométriose mais également à de nouveaux projets de recherche de voir le jour ou de se poursuivre. Dès le samedi 5 novembre, et jusqu’au dimanche 20 novembre 2022, l’ENDOrun sera dans toute la France, chacun pourra décider du lieu et de l’heure de son départ, de courir seul ou accompagné, de former des petits ou des grands groupes, de mobiliser son entreprise et de participer aux challenges qui seront proposés pendant cette période. Ainsi, nous pourrons toutes et tous « courir pour faire reculer l’endométriose! » Contact : https://www.facebook.com/ENDOrunFrance https://www.facebook.com/ENDOrunFrance https://www.endorun.fr/inscription

