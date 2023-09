Endométriose, la fin d’un tabou : projection et rencontre Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Endométriose, la fin d’un tabou : projection et rencontre Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR. La bibliothèque Saint-Éloi vous propose d’assister à une projection suivie d’une rencontre autour de l’endométriose, en collaboration avec l’Œil et la main, et l’association EndoFrance. L’endométriose, pathologie qui touche une femme sur dix à travers le monde, reste méconnue du grand public et est souvent mal diagnostiquée par le milieu médical. Comment envisager l’avenir quand on réalise que la médecine ne peut qu’atténuer des symptômes, parfois extrêmement invalidants ? Comment les patientes sourdes s’y retrouvent-t-elles face au manque d’informations ? Ce sont les problématiques qu’aborde le documentaire de Claire Chognot, Endométriose, la fin d’un tabou (35 minutes, sous-titrage en français), qui sera projeté avec l’aimable autorisation de l’Œil et la main, en présence de la réalisatrice. La projection sera suivie d’un échange avec une bénévole d’EndoFrance, association française de lutte contre l’endométriose. En présence d’interprètes LSF/FR. samedi 2 décembre, 16h ados/adultes sur inscription à partir du 2 novembre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

