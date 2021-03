Villeneuve-d'Ascq Centre social Cocteau Nord, Villeneuve-d'Ascq Endométriose : Atelier d’échanges et de couture au Centre Social Cocteau, dans le cadre du Printemps de la Santé. Centre social Cocteau Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Endométriose : Atelier d’échanges et de couture au Centre Social Cocteau, dans le cadre du Printemps de la Santé. Centre social Cocteau, 23 mars 2021-23 mars 2021, Villeneuve-d'Ascq. Endométriose : Atelier d’échanges et de couture au Centre Social Cocteau, dans le cadre du Printemps de la Santé.

Centre social Cocteau, le mardi 23 mars à 09:30

**Endométriose : Atelier d’échanges et de couture au Centre Social Cocteau, dans le cadre du Printemps de la Santé.** ### Inscriptions auprès des centres sociaux de la ville : * Centre Social Centre Ville : 20 Rue des Vétérans – 06 12 48 03 18 * Centre Social et Culturel Flers Sart : Bd Albert 1er – 03 20 99 97 10 * Centre Social Cocteau : 44 Rue de la Contrescarpe – 03 20 05 17 59

* Centre Social Larc Ensemble : 47 Rue Corneille – 03 20 34 00 75 Zoom sur le Printemps de la santé

——————————— Ces derniers mois, votre Santé a été mise entre parenthèse? Vous souhaitez (re)-prendre soin de votre santé?

Les partenaires sociaux et de santé de Villeneuve d’Ascq se sont mobilisés depuis des mois pour proposer aux habitants le Printemps de la santé du 23 mars au 17 avril 2021. Découvrez chaque semaine, une thématique : l’endométriose, le sommeil et le bien-être, les émotions, la santé & l’environnement ! Mardi 23 mars de 9h30 à 11h30, Centre social Cocteau 44 Rue de la Contrescarpe, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-03-23T09:30:00 2021-03-23T11:30:00

Catégories d'évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq