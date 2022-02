EndoMarch Parc du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Dimanche 27 mars 2022 de 10h à 13h au parc du Héron, l’association EndoActio organise une “marche solidaire” en soutien à toutes les femmes atteintes d’endométriose. Le “dress code” sera jaune, car le ruban jaune est le symbole de la lutte contre l’endométriose.** Une partie des dons récoltés seront reversés à notre partenaire ComPare , communauté de Patients pour la Recherche. Elodie, coach en sport et nutrition, sera également présente et vous présentera son activité d’accompagnement personnalisé pour retrouver une meilleure forme. **Retrouvez le programme de l’association sur leur compte Facebook** [**EndoAction**](https://www.facebook.com/EndoAction/events/?ref=page_internal)**, rubrique “événement”.** **Infos :** [[http://endoaction.jimdofree.com/](http://endoaction.jimdofree.com/)](http://endoaction.jimdofree.com/) **Tarifs :** * 10€ par participant * gratuit pour les adolescents de -13 ans et les personnes à mobilité réduite **Inscriptions :** [[https://www.helloasso.com/associations/endoaction/evenements/march-endoaction](https://www.helloasso.com/associations/endoaction/evenements/march-endoaction)](https://www.helloasso.com/associations/endoaction/evenements/march-endoaction)

