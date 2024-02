EndoMarch 2024 Mairie du 15ème arrondissement Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 12h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous à l’EndoMarch 2024, le grand rassemblement pour faire sortir de l’ombre l’endométriose et défendre les droits des femmes à la santé !

Retrouvons-nous le samedi 23 mars à Paris à la Mairie du 15ème arrondissement ! L’EndoMarch est depuis 10 ans le grand rendez-vous annuel de toutes celles et tous ceux qui souhaitent contribuer à faire sortir de l’ombre l’endométriose. C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des femmes qui luttent contre la maladie, de partager des expériences et de s’informer sur le parcours de soins, sur les droits des patientes ( reconnaissance en affection de longue durée…), et sur l’actualité en cours concernant la maladie notamment en matière de diagnostic.

Femmes concernées, proches, professionnels de santé, ou toutes celles et tous ceux qui souhaitent contribuer à améliorer le droit à la santé des femmes sont bienvenus !

A 14H30 la marche s’élancera dans Paris ! Le matin des conférences sont également organisées (places limitées sur inscription) et le midi un village associatif et de la restauration sur place seront également disponibles.

Pour être informé des détails pratiques concernant l’organisation de cette journée, n’hésitez pas à vous inscrire ! La participation à la manifestation est libre.

Les conférences disposent de places limitées. En vous inscrivant ici soyez les premiers informés de l’ouverture !

Ne ratez pas cette opportunité de participer à l’EndoMarch, notez le dans vos agendas et préparez-vous pour une journée d’information de sororité et d’action !

Mairie du 15ème arrondissement 31 rue Péclet 75015

Contact : https://www.endomind.fr https://www.eventbrite.fr/e/billets-endomarch-2024-822445806547?aff=oddtdtcreator

ENDOmind