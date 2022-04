ENDLESS – w/ Robert Owens, Electronic Meeting, Aderacid, Kaurtexx Le Chapiteau, 16 avril 2022, Marseille.

Le Chapiteau, le samedi 16 avril à 20:00

► From HOUSE to PROGRESSIVE to TECHNO to ACID TECHNO ► 20h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie : [https://tinyurl.com/2p8t5sre](https://tinyurl.com/2p8t5sre) ♬ ☢ ♬ Sans fin. C’est une histoire qui se débute tranquillement en extérieur, un petit verre et une boule de pétanque à la main. Qui se poursuit plus rapidement sur le dancefloor sous les sonorités house, progressive et techno du duo ELECTRONIC MEETING. Après vous avoir bien chauffé·es, c’est le moment où vous décidez de mettre vos lunettes de vitesse pour faire un détour par Chicago et admirer le grand ROBERT OWENS qui vous livrera, si vous avez de la chance, son meilleur set house & electronica. Suite de l’histoire ? On ne vous avait pas prévenu·es que étions en 2043 (on aurait dû commencer par là…) et fort heureusement, la téléportation existe : après vous être dandiné·es sur le plus grand des grooves, vous avez tout juste le temps de revenir sur le dancefloor du Chapiteau pour les sets techno et acid techno de KAURTEXX et ADERACID. Une chance, n’est-ce pas ? Oups, retour en arrière, vous revenez sur le terrain de verre la pétanque à la main, ou plutôt le contraire. Surpris·es ? C’est normal, on avait aussi oublié de vous prévenir que c’était une histoire qui se répétait sans cesse. Une histoire sans fin, quoi. Ah, on vous l’avait déjà dit ? My bad ! LINE UP : ROBERT OWENS (DJ set) [Chicago] DJ, vocaliste et producteur, Robert Owens est un artiste hors-norme. Véritable icône, il est la voix de la house music. Robert a une illustre carrière qui prend source à la fin des années 80 à Chicago. Au moment où des gens comme Ron Hardy et Frankie Knuckles concevaient le plan de la house music sur les pistes de danse de lieux légendaires comme le Warehouse et le Music Box, Robert était déjà DJ dans des block parties et des clubs plus petits à Chicago. En 1985, il rencontre le producteur pionnier de Chicago, Larry Heard et formeront Fingers Inc avec Ron Wilson. Sortiront alors une série d’excellents singles tels que “Mysteries Of Love” ou le standard house immédiatement reconnaissable “Can You Feel It”. Avec des sorties solo tels que “I’ll Be Your Friend” et “Mine To Give’, Robert a créé des disques phares qui prennent confortablement leur place sur la liste des favoris de house music de tous les temps. DJ toujours innovant, il continue d’éblouir les foules à travers le monde avec son mélange spécial de deep house et d’electronica. [https://soundcloud.com/robert-owens-official](https://soundcloud.com/robert-owens-official) ELECTRONIC MEETING (Eve Dahan & L’Atomiste) B2B HOUSE – PROGRESSIVE – TECHNO Originaire de Marseille, Electronic Meeting est un duo composé d’Eve Dahan et L’Atomiste. Projet où les univers de chacun.e se mélangent pendant un back to back sans limite autour de la musique électronique. Inclassables et toujours dancefloors, leurs prestations sont à chaque fois un voyage vers de nouveaux horizons musicaux. Avec des invité.e.s ou en tête à tête, le résultat est le même : 100 % improvisation, partage, groove et énergie ! Présent.e.s depuis 4 ans sur les scènes du sud de la France, on peut également les retrouver en résidence tous les mois sur Cave Carli Radio. [https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting/](https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting/) KAURTEXX (Malice Recordz / Le Chant de la Machine) – ACID TECHNO Après avoir écumé les clubs et les free party, en offrant au public des Lives sets Electro, Minimal et Techno, en solo ou encore en duo; Il revient, fort de son expérience, pour nous présenter un tout nouveau projet live synth. Accompagné d’une petite armada de machines analogique, c’est sur une musique définitivement acid techno qu’il viendra pimenter cette soirée. [https://soundcloud.com/kaurtexx](https://soundcloud.com/kaurtexx) ADERACID (Móatún 7 / Mindcolor Music / Le Chant de la Machine) – TECHNO Aderacid fait ses premiers pas dans le monde de la Musique Electronique au début des années 2000. DJ et producteur il explore une multitude d’univers sonores : Big-Beat, Minimal, Tech-House, Breakbeat, Acid-House, Expérimental… Il construit des sets éclectiques et dancefloor. Promoteur de soirée et touche à tout, il se concentre actuellement sur divers projets oscillant entre Trip-Hop et Techno music. Pour l’occasion il viendra nous envoyer un Dj set dynamité et électrique aux couleurs Technoïtes. [https://soundcloud.com/aderaciiid/sets/dj-set](https://soundcloud.com/aderaciiid/sets/dj-set) 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2p8t5sre](https://tinyurl.com/2p8t5sre) AVANT 22H : 7e + frais de loc APRES 22H : 10e + frais de loc SUR PLACE : 12e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 5e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — ⚠ LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



