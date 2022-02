Endless Portraits Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Endless Portraits Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

2022-03-26 13:00:00 13:00:00 – 2022-04-22 17:00:00 17:00:00 Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Entre photographie et film, cette série d’un nouveau genre explore la dilatation du temps vidéographique. Ces portraits n’ont ni début ni fin et rejouent à l’infini, par l’utilisation du hasard algorithmique, les quelques secondes de film dont ils sont constitués. Le frémissement aléatoire de l’image et la permanence des regards qui vous fixent installent le trouble et convoquent le lien qui relie les individus.

C’est également ce lien qui sera exploré dans la future œuvre “Vingt-mille saisons” que l’artiste créera pour la Biennale en travaillant avec cent personnes, âgées respectivement de 1 à 100 ans. Une installation vidéo monumentale autour du temps et de la condition humaine qui se déploiera sur la scène du Théâtre du Bois de l’Aune en décembre.

Présentée dans la galerie du théâtre, l’exposition Endless Portraits est constituée d’une sélection d’une quinzaine de portraits en mouvement d’artistes du spectacle vivant réalisés par Nicolas Clauss, au Théâtre du Bois de l’Aune

http://www.boisdelaune.fr/

Entre photographie et film, cette série d’un nouveau genre explore la dilatation du temps vidéographique. Ces portraits n’ont ni début ni fin et rejouent à l’infini, par l’utilisation du hasard algorithmique, les quelques secondes de film dont ils sont constitués. Le frémissement aléatoire de l’image et la permanence des regards qui vous fixent installent le trouble et convoquent le lien qui relie les individus.

C’est également ce lien qui sera exploré dans la future œuvre “Vingt-mille saisons” que l’artiste créera pour la Biennale en travaillant avec cent personnes, âgées respectivement de 1 à 100 ans. Une installation vidéo monumentale autour du temps et de la condition humaine qui se déploiera sur la scène du Théâtre du Bois de l’Aune en décembre.

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-25 par