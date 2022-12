Endless Dive + M Å N G R Ø V E + guest L’international, 21 février 2023, Paris.

Le mardi 21 février 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Sur place : 7 EUR

L’Inter présente

ENDLESS DRIVE

Après un premier LP Falltime (2019), les belges d’Endless Dive signent leur retour avec un second album “A Brief History Of A Kind Human”, en 2022 chez Luik Music. Dans ce long opus, le quatuor explore encore plus loin sa vision singulière du post-rock, qui oscille entre parties instrumentales planantes et envolées puissantes et intenses.

+ guest

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

