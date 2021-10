ENDLESS DIVE + FISHTALK @ L’ALIMENTATION GÉNÉRALE L’Alimentation Générale, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Endless Dive et Fishtalk, un mélange explosif de post-rock, pop et punk

ENDLESS DIVE (BE/POST-ROCK)

Après leur premier LP Falltime (2019), les belges d’Endless Dive sont de retour avec leur second album “A Brief History Of A Kind Human”, prévu pour 2022 chez Luik Music. Dans ce long opus, le quatuor explore encore plus loin sa vision singulière du post-rock, qui oscille entre parties instrumentales planantes et envolées puissantes et intenses. Au coeur de leur processus de création, une approche humble et humaine de la musique, qu’ils ont voulu communiquer à leur communauté grâce à un travail photographique et poétique qui accompagnera le vinyle sous la forme d’un booklet. Finaliste du concours circuit en 2018, le groupe à depuis eu l’occasion de faire ses preuves sur scène, notamment au Dour festival (2018), aux Nuits Botanique (2019) ou récemment au Dunk Festival (2021).

FISHTALK (FR – Caen/Paris – INDIE/DREAM POP/SHOEGAZE)

Si leur premier EP « Shutdown », sorti en janvier 2021, fait la part belle aux ambiances cotonneuses et oniriques, le quatuor normand n’hésite pas à durcir le propos en live pour livrer une musique sombre, nerveuse et aérienne. Derrière la voix féminine angoissée et les nappes instrumentales denses qui caractérisent leur univers, on distingue une écriture pop, mais une intention résolument punk.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

Date complète :

