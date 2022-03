Endless Dive + Bops + Tendance Parks Avenue Tours, 3 mars 2022, Tours.

Endless Dive + Bops + Tendance Parks Avenue Tours

2022-03-03 – 2022-03-03

Tours Indre-et-Loire Tours

L’asso Goat Cheese présente une presque triple release avec :

• ENDLESS DIVE (post rock – Tournai, BE)

La nouvelle scène rock Belge n’arrête plus de nous étonner à l’instar de ce quatuor post-rock énergique, oscillant entre vagues atmosphériques et envolées percutantes. Nouvel album 11 février 2022 !

• BOPS (garage pop – Rennes)

Les chœurs des Beach Boys, la pop des Kinks, de Lemon Twigs et de Supergrass, le garage de Ty Segall, Bops c’est tout ça dans un même groupe. Nouvel album 25 février 2022 !

• TENDANCE PARKS AVENUE (psych rock – Tours)

All star band encore trop méconnu avec des membres de Stuffed Foxes, Opac et Mossaï Mossaï, TPA étire les riffs jusqu’à l’abandon et la transe collective. Premier album fin 2022 !

billetterie@bateauivre.coop https://www.bateauivre.coop/

Bateau ivre

Tours

