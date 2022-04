Endgame [Live] + Daemon [Live] + Métaphore Collectif DJs – CC X Méta Marseille 3e Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Endgame [Live] + Daemon [Live] + Métaphore Collectif DJs – CC X Méta Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-05-06 23:00:00 23:00:00 – 2022-05-06 Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

5 10 Club Cabaret

Tous les vendredis

Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire.



Line Up



• Endgame [Live] (Precious Metals, London, ANG)

Hardtech, Chaotic

La vraie brutalité de l’underground.

Producteur DJ basé à Londres, ses morceaux combinent la dureté froide et anguleuse du Grime avec des rythmes inspirés du reggaeton, de la drill, du trap et du dancehall. Ses morceaux peuvent être furieux et intenses, mais il évite largement le style bruyant et trépidant des producteurs de clubs expérimentaux comme et, laissant ses morceaux respirer un peu plus.



• Daemon [Live] (Hyperdub – Infinite Machine – Svbkvlt – Oakland, USA)

Acid, Techno

The sound of deconstructed club.

Daemon (Jahsiri Asabi-Shakir) utilise le lyrisme comme moyen d’exprimer un large éventail d’émotions, d’idées abstraites et de commentaires sociaux. Daemon puise son inspiration dans son expérience personnelle de manière dissociée et sans engagement, illustrant des images vives par le biais de récits et d’un éventail de procédés littéraires



• Métaphore Collectif DJs

TBA

Club Cabaret, le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire. Rendez-vous le 6 mai.

http://www.cabaret-aleatoire.com/programmation

Club Cabaret

Tous les vendredis

Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire.



Line Up



• Endgame [Live] (Precious Metals, London, ANG)

Hardtech, Chaotic

La vraie brutalité de l’underground.

Producteur DJ basé à Londres, ses morceaux combinent la dureté froide et anguleuse du Grime avec des rythmes inspirés du reggaeton, de la drill, du trap et du dancehall. Ses morceaux peuvent être furieux et intenses, mais il évite largement le style bruyant et trépidant des producteurs de clubs expérimentaux comme et, laissant ses morceaux respirer un peu plus.



• Daemon [Live] (Hyperdub – Infinite Machine – Svbkvlt – Oakland, USA)

Acid, Techno

The sound of deconstructed club.

Daemon (Jahsiri Asabi-Shakir) utilise le lyrisme comme moyen d’exprimer un large éventail d’émotions, d’idées abstraites et de commentaires sociaux. Daemon puise son inspiration dans son expérience personnelle de manière dissociée et sans engagement, illustrant des images vives par le biais de récits et d’un éventail de procédés littéraires



• Métaphore Collectif DJs

TBA

Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-28 par