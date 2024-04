« Endangered species » Jan Sramek Unité d’Habitation Le Corbusier (Cité radieuse) Marseille 8e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

A travers une large sélection d’illustrations, animations et textiles, l’exposition Endangered especies (Espèces menacées) témoigne de la richesse architecturale tchécoslovaque des années 1960-1980.

Au sein de l'Unité d'Habitation Le Corbusier, Kolektiv Cité Radieuse présente le travail de l'un des principaux illustrateurs tchèques contemporains, Jan Sramek. A travers une large sélection d'illustrations, animations et textiles, l'exposition Endangered especies (Espèces menacées) témoigne de la richesse architecturale tchécoslovaque des années 1960-1980 et de la fragilité du patrimoine de l'architecture moderne.



Depuis 2010, Jan Sramek entend contribuer à la préservation de cet héritage brutaliste. Multipliant les supports (bandes dessinées et récits graphiques primés, illustrations pour la presse écrite, animations et vidéoclips), celui qui se définit comme un graphiste activiste a créé un univers visuel familier, aux accents tantôt dystopiques tantôt ludiques. Intermèdes précédant des séances de cinéma, livres pour enfants et expositions se substituent à des visualisations 3D sans âme. Ses dessins à plat aux teintes légèrement passées, surgissent en différents lieux de l’environnement urbain et composent une toile de fond où s’enchaînent bâtiments familiers (motels, centres commerciaux, universités) et édifices emblématiques.



Jan Sramek parvient ainsi à susciter un rapport émotionnel avec une architecture contestée et souvent négligée, dessinant une période où l’espace public était au cœur des préoccupations et se traduisait par des projets urbains imposants et souvent ambitieux. Car telles des espèces animales en voie d’extinction, ces complexes en béton, d’acier et de verre font face à la disparition progressive de leur écosystème urbain. Surdimensionnés, ces symboles d’un avenir radieux sont démantelés ou remodelés, perdant peu à peu leur essence et cédant la place à une architecture mondialisée et standardisée, guidée par les seuls principes du marché.



Dans le cadre en béton de l’Unité d’Habitation, Endangered Species évoque le contraste offert par la sophistication intérieure de ces palais brutalistes où ressortent les mosaïques et luminaires en cristal des Hôtels Praha ou Thermal, soulignant ainsi leur place dans l’histoire architecturale du 20e siècle. .

