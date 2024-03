ENCUENTRO TANGO QUINTETO LE TRITON Les Lilas, vendredi 17 mai 2024.

ENCUENTRO TANGO QUINTETO NOCHES TANGUERAS Vendredi 17 mai, 20h00 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T21:30:00+02:00

Encuentro Tango Quinteto est une formation riche en sensibilités, couleurs et mouvements, un ensemble porteur d’harmonies nouvelles, avec comme passion commune, le tango. Leur nom (la rencontre) porte bien la richesse de chacune et chacun des membres qui le constituent et toutes les possibilités de connaissance de l’autre. Les compositions originales comme les reprises des grands classiques sont empreintes de cette profondeur qui invite à l’évasion et la danse. C’est ce travail de création qui donne une note très personnelle à leur musique. Avec le Jazz venu des Etats Unis, la Bossa Nova venue du Brésil et la Salsa des Caraïbes, le Tango Argentin est devenu au cours du 20ème siècle, une des expressions musicales populaires les plus importantes. Ces musiques sont le fruit du métissage entre l’Europe, l’Afrique et des peuples autochtones du continent Américain. Elles ont marqué plusieurs générations de compositrices et compositeurs aux quatre coins du monde et le Tango continue d’évoluer au gré de l’imagination et des influences diverses des créateurs. C’est dans cette perspective que s’inscrit cette formation de cinq artistes d’exception venus de divers horizons et que la passion du Tango a réunis. Leur répertoire, un mélange subtil entre grands classiques du Tango Argentin et nouvelles créations d’Angelo Petronio, Mathilde Febrer et Mauricio Angarita. Olé !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France