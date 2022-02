Encuentro Flamenco Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Encuentro Flamenco

Thélonious Café Jazz Club, 3 mars 2022, Bordeaux.

le jeudi 3 mars à 20:30

Manuel Vazquez et David Ceccarelli, guitaristes de flamenco, vous proposent un spectacle inédit. Guitares, danse, chant, instruments, improvisation, ils exploreront toutes les facettes de cet art flamenco en perpétuelle évolution. Plusieurs invités viendront démontrer cette diversité : Homa Montero à la danse, Moises Malagon au chant, Gaetan Diaz aux persussions et Jean-Luc Pareau au saxophone.

Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux

