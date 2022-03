ENCRE(S) SONORE(S) – LE CARGO Segré-en-Anjou Bleu, 4 mars 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

Voici une aventure en trio, avec d’un côté, Christophe Forget, plasticien, ici aux pinceaux, qui habillera de noir une page blanche en devenir; de l’autre, Julien Behar et Stéphane Decolly, le premier, saxophoniste, compositeur, officiant également aux machines, le second, bassiste électrique, tous deux improvisateurs aimant à prolonger et augmenter le spectre sonore de leurs instruments.

Concert dessiné “Encre(s) sonore(s)” proposé par Christophe Forget, Julien Behar et Stéphane Decolly au Cargo, le 4 mars 2022.

