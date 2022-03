Encres de plantes Munchhausen, 26 août 2022, Munchhausen.

Encres de plantes Munchhausen

2022-08-26 – 2022-08-26

Munchhausen Bas-Rhin

EUR Comment conjuguer l’amour des plantes à celui de l’écriture et du dessin ? Ensemble, nous apprendrons à réaliser des encres à partir des végétaux de nos contrées et découvrirons les multiples possibilités offertes par cette technique artistique accessible à tous, petits ou grands.

À prévoir : se munir de vêtements ne craignant pas d’être tâchés. Enfants accompagnés d’un adulte.

Intervenante : Camille Jeambrun, animatrice nature

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le jeudi 25 août jusqu’à 17h00)

Participation : 5 € adulte / 2 € pour les enfants et les adhérents

Munchhausen

dernière mise à jour : 2022-03-28 par