« Encore un vers », dîner spectacle de poésie, 22 juillet 2022, .

« Encore un vers », dîner spectacle de poésie



2022-07-22 19:30:00 – 2022-07-22

Alphonse et Léonard sont les deux faces d’un même zinc. L’un est serveur, patron du bar, l’autre le pilier de l’établissement. Ils se retrouvent toujours pour la plus impérieuse des missions : deviser sur le monde en buvant un coup! Des poèmes qui parlent de la vie, de l’alcool, qui nous questionnent avec malice, avec douceur, qui nous invitent à rire, à danser, à faire la fête, à vivre l’instant, à s’aimer… À savourer autour d’un verre, d’un repas, entre amis, ou aves des inconnus. Un moment de détente, tendre, drôle, sympathique parfois mélancolique et profond, parfois jovial et léger. Poétique et convivial.

Au Champ Commun à 19h30 – Prix libre.

Alphonse et Léonard sont les deux faces d’un même zinc. L’un est serveur, patron du bar, l’autre le pilier de l’établissement. Ils se retrouvent toujours pour la plus impérieuse des missions : deviser sur le monde en buvant un coup! Des poèmes qui parlent de la vie, de l’alcool, qui nous questionnent avec malice, avec douceur, qui nous invitent à rire, à danser, à faire la fête, à vivre l’instant, à s’aimer… À savourer autour d’un verre, d’un repas, entre amis, ou aves des inconnus. Un moment de détente, tendre, drôle, sympathique parfois mélancolique et profond, parfois jovial et léger. Poétique et convivial.

Au Champ Commun à 19h30 – Prix libre.

dernière mise à jour : 2022-06-22 par