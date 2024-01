ENCORE PLUS PARTOUT TOUT LE TEMPS FORUM DE FLERS Flers, lundi 19 février 2024.

ThéâtreCollectif L’Avantage du douteAvec son cinquième spectacle, le collectif d’acteurs L’Avantage du doute continue dans sa lancée résolument libre et résolument politique. Encore plus, partout, tout le temps a été conçu en réponse à la certitude diffusée par les médias d’un avenir confisqué et aux prises de conscience des aires #metoo et Covid. Que transmettre en temps d’effondrement ?Ce nouveau spectacle invite à croire en un monde encore en construction alors même qu’il s’étouffe avec son propre désir d’avoir, de produire toujours plus. À abolir les divisions, particulièrement celles entre la réalité et l’imagination, les fantasmes et le pragmatisme, pour inventer de nouvelles solutions plus joyeuses et plus durables. À ne pas se lamenter sur les dégâts passés mais à continuer à agir pour un lendemain meilleur qui ne se construira de toute façon pas tout seul. Sur scène, le collectif s’amuse à briser les limites temporelles et spatiales et invoque un ours blanc sur sa banquise qui fond, des déesses, un vieux cinéaste, mais aussi un rôti brûlé et des oeufs bio du Limousin. Toujours avec beaucoup d’humour, il vous invite à discuter ensemble des combats pour le monde de demain.

Tarif : 13.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-02-19 à 19:00

FORUM DE FLERS RUE DU COLLEGE 61100 Flers 61