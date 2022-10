Encore plus, partout, tout le temps

2023-01-12 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-12 Y a-t-il un lien entre l’exploitation de la terre et la domination masculine ? À question difficile, réponse théâtrale dynamique : L’Avantage du doute unit ses forces pour faire du plateau un espace d’expérimentations et de réflexions plein d’humour et répond avec énergie aux enjeux environnementaux et au règne du masculin.

Une vision collective qui s’exprime dans une suite de séquences aussi diverses qu’engagées : un repas entre amis qui tourne mal pour cause de non-véganisme de certains, un décor recyclé sur un vieux spectacle, notre difficulté à pleurer ensemble ou encore le désir de devenir un ours blanc ! Un spectacle délirant où résonnent les batailles du siècle et du moment.

Dans le cadre du festival « A partir du réel »

