« ENCORE ! » Jeux d'écriture poétique à la Bibliothèque Hergé
Le mercredi 17 janvier 2024
Le mercredi 10 janvier 2024

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit INSCRIPTIONS A PARTIR DU MARDI 9 JANVIER PAR MAIL « ENCORE ! » est un concours de poésie international à l’occasion des jeux olympiques et paralympiques 2024 organisé dans le cadre des Jeux Poétiques de Paris. Pour participer, écrivez un slogan poétique sur le thème du corps, du sport, de l’effort, en 250 caractères maximum. En français ou dans votre langue maternelle. Dans le cadre du concours, le

Labo des histoires propose en bibliothèque des atelier créatifs de jeux

poétiques pendant lesquelles vous pourrez écrire vos poèmes. Dans un texte court et percutant vous devrez exprimer votre singularité en racontant comment votre corps incarne l’espoir, la lutte, l’effort, la performance ou encore le dépassement de soi. Deux ateliers auront lieux à la bibliothèque Hergé les mercredis 10 et 17 janvier 24 slogans seront sélectionnés pour être affichés dans Paris pendant les jeux olympiques et paralympiques. Vous avez jusqu’au 12 février pour participer et envoyer votre poème sur le site du Labo des histoires: https://labodeshistoires.com/concours/concours-encore/ Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : +33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

