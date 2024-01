Encore heureux La Gaîté Lyrique Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Le mercredi 28 février 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 24 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant

Sur réservation

Tous les mois, le podcast Encore heureux s’installe à la Gaîté Lyrique pour une première saison enregistrée en public. Au programme de ce nouveau rendez-vous du studio Binge Audio : le self-care et la santé mentale.

Encore heureux est la nouvelle émission sur le self-care et la santé mentale de Binge Audio. Dans ce podcast diffusé tous les 15 jours et enregistré mensuellement en public à la Gaîté Lyrique, Camille Teste aborde une question très concrète ayant un impact sur notre quotidien et notre bien-être. Accompagnée de Daniel Batoula, psychiatre à Strasbourg, et d’un·e invité·e, elle s’attaque à une problématique contemporaine de manière franche et bienveillante. Comme on en parle entre ami·es, l’expertise en plus. À l’aide de témoignages d’auditeurices recueillis pour chaque émission, elle identifiera ce qui nous touche toutes et tous et apportera des clés pour le dépasser. Au menu également, exercices pratiques et recommandations culturelles.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



